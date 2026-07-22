Calendario Superlega volley 2026-2027 | tutte le date della regular season e dei playoff Novità retrocessione
La Superlega di volley maschile 2026-2027 partirà il 18 ottobre con la prima giornata della regular season. La stagione includerà anche i playoff e introduce una novità: la retrocessione. Tutte le date delle partite e le fasi successive sono state ufficializzate, offrendo un calendario completo per il massimo campionato italiano di volley.
La Superlega 2026-2027, ovvero il massimo campionato italiano di volley maschile, inizierà il 18 ottobre, quando andrà in scena la prima giornata della regular season. Al massimo campionato parteciperanno dodici squadre, che si affronteranno tra loro due volte (una in casa, l’altra in trasferta) per un totale di ventidue giornate. La stagione regolare proseguirà fino al 28 febbraio, quando le migliori otto squadre si qualificheranno ai playoff, che metteranno in palio lo scudetto. Quarti di finale, semifinali e finale saranno sempre al meglio dei cinque incontri (ha la meglio chi si impone in tre partite). Si incomincerà il 7 marzo con i quarti (eventuale gara-5 il 287 marzo), semifinali dal 4 al 25 aprile, atto conclusivo dal 28 aprile all’11 maggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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