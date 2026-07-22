Calendario Superlega volley 2026-2027 | tutte le date della regular season e dei playoff Novità retrocessione

Notizia in breve

La Superlega di volley maschile 2026-2027 partirà il 18 ottobre con la prima giornata della regular season. La stagione includerà anche i playoff e introduce una novità: la retrocessione. Tutte le date delle partite e le fasi successive sono state ufficializzate, offrendo un calendario completo per il massimo campionato italiano di volley.