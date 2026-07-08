Università pubblicato il calendario dei test d’ingresso 2026-2027 | tutte le date delle prove di ammissione

Il calendario dei test d’ingresso per le università è stato pubblicato per l’anno accademico 2026-2027. Le date delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato nazionale sono state rese note dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Le prove si svolgeranno in più sessioni, con date specifiche distribuite nel corso dell’anno. Il calendario comprende le sessioni di ammissione previste per i vari corsi di laurea.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso noto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2026-2027. Le selezioni prenderanno il via venerdì 11 settembre 2026 con i test destinati ai candidati di Scienze della Formazione Primaria. Per alcuni corsi, invece, le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove saranno definiti con successivi provvedimenti ministeriali. Il calendario completo delle prove. Il calendario pubblicato dal Ministero prevede le seguenti date: Medicina e Professioni sanitarie: attesi nuovi decreti. Per quanto... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Università 2026: le date dei test di ammissione ai corsi a numero programmato

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