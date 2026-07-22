Calendario Juventus Women 2026 27 | il percorso delle bianconere in Serie A

Notizia in breve

È stato pubblicato il calendario della stagione 202627 per la Juventus Women. La serie di partite ufficiali è stata definita e comprende incontri di campionato, con date e orari già stabiliti. La squadra affronterà le avversarie in diverse giornate del torneo, seguendo un percorso che si snoda lungo tutta la stagione di Serie A Femminile. Il calendario è ora disponibile per consultazione.