Calendario Juventus Women 2026 27 | il percorso delle bianconere in Serie A

Da juventusnews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato pubblicato il calendario della stagione 202627 per la Juventus Women. La serie di partite ufficiali è stata definita e comprende incontri di campionato, con date e orari già stabiliti. La squadra affronterà le avversarie in diverse giornate del torneo, seguendo un percorso che si snoda lungo tutta la stagione di Serie A Femminile. Il calendario è ora disponibile per consultazione.

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di Luca Fiore Uscito il calendario della stagione 20262027 per Juventus Women: ecco il percorso delle bianconere. È stato ufficialmente stilato il cammino della Juventus Women per la nuova stagione di Serie A Femminile 202627. Le bianconere, guidate dal tecnico Isaac Guerrero, si preparano ad affrontare un campionato ricco di sfide avvincenti con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del calcio italiano. L’esordio stagionale avverrà tra le mura amiche nel fine settimana del 26-27 settembre 2026 contro il Napoli Women. Dopo il debutto casalingo, la Juventus affronterà subito un primo banco di prova importante alla seconda giornata con la trasferta contro il Milan (3-4 ottobre). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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