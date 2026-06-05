Calendario Juventus Serie A 2026 27 | il percorso completo dei bianconeri di Spalletti

Il calendario della Juventus per la stagione 202627 della Serie A è stato reso noto, includendo tutte le partite che i bianconeri affronteranno nel campionato. La squadra sarà guidata da Luciano Spalletti e il calendario riporta gli incontri programmati durante l’intera stagione. Non sono specificate date o avversari nel testo.

di Marco Baridon Calendario Juventus Serie A 202627: il percorso dei bianconeri di Luciano Spalletti nel campionato italiano. La Juventus ha scoperto il calendario della Serie A 202627. Alle 18.30 di venerdì 5 giugno, sono andati in scena al Teatro Regio di Parma i sorteggi per conoscere il percorso completo dei bianconeri di Luciano Spalletti per la nuova stagione nel campionato italiano. ha seguito LIVE la cerimonia con tutti gli aggiornamenti in diretta. Calendario Juventus Serie A 202627: il percorso dei bianconeri. GIORNATA 1 Frosinone-Juventus GIORNATA 2 Juventus-Parma GIORNATA 3 Juventus-Milan GIORNATA 4 Sassuolo-Juventus GIORNATA 5... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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