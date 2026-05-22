Le previsioni meteorologiche indicano un’ondata di caldo proveniente dall’Africa che interesserà l’Italia nei prossimi giorni. Le temperature supereranno i 30 gradi in molte zone del Centro-Nord, con un aumento significativo rispetto ai giorni precedenti. Si prevedono anche notti molto calde, con condizioni tropicali che potrebbero verificarsi tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana in diverse città. L’alta pressione si rafforza, contribuendo a queste condizioni di caldo intenso.

Roma - Alta pressione in rinforzo, temperature in forte aumento al Centro-Nord e prime notti tropicali possibili tra weekend e inizio della prossima settimana su molte città. La primavera fresca e instabile sembra destinata a lasciare spazio a una fase dal sapore decisamente estivo. Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una nuova espansione dell’anticiclone africano, pronto a portare sole, maggiore stabilità atmosferica e un netto rialzo delle temperature, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Il cambiamento sarà progressivo ma evidente. Dopo settimane segnate da frequenti passaggi instabili e valori spesso inferiori alla media, una massa d’aria calda di origine subtropicale risalirà dal Nord Africa verso il Mediterraneo e l’Europa centrale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caldo africano sull’Italia: dove si superano i 30 gradi nei prossimi giorni

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