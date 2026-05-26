Milano nella morsa del caldo | fino a 36 gradi nei prossimi giorni Continua l’afa
A Milano si prevedono fino a 36 gradi nei prossimi giorni. Oggi le temperature oscillano tra 24 e 35 gradi, con afa persistente. La settimana continuerà con temperature elevate, confermando il caldo intenso in corso.
Anche oggi (martedì) temperature molto alte su Milano: la minima sarà di 24°C, la massima di 35°C. Prosegue quindi la settimana di caldo intenso e anomalo già in corso. I meteorologi di 3bmeteo prevedono sole per tutta la giornata, con allerta afa.Le massime dei prossimi giorniLo stesso accadrà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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