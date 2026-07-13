A Napoli, sulla terrazza dello stadio Collana nel quartiere Vomero, sono stati allestiti spazi per offrire rifugi climativi a anziani e disabili durante le alte temperature. La città affronta la terza ondata di calore dell’estate, mentre le autorità locali preparano strutture di supporto per chi rimane in zona. La misura mira a proteggere le persone più vulnerabili dai picchi di calore, che stanno interessando varie parti del Paese.

Mentre in Italia inizia il suo transito la terza ondata di calore di questa estate rovente, le amministrazioni locali si attrezzano per offrire rifugi climatici a chi resta in città e ai turisti. La Regione Campania, su iniziativa dell'assessora allo Sport e alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, ha disposto l'accesso gratuito alla terrazza della piscina dello stadio Arturo Collana per le persone anziane e con disabilità, offrendo un'opportunità concreta di sollievo durante il periodo di alte temperature. Fino alla fine del mese, dal lunedì alla domenica, inclusi quindi anche i weekend, le persone appartenenti a queste categorie potranno accedere gratuitamente alla terrazza dello stadio vomerese fino a esaurimento del 50% dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Caldo estremo a Napoli, al Vomero la terrazza dello stadio Collana offre rifugio climatico ad anziani e disabili

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