Durante le ondate di calore in Italia, sono stati segnalati camion con animali vivi trasportati a temperature superiori ai 45 gradi, senza acqua a bordo. Essere Animali ha documentato situazioni in cui alcuni animali sono morti o sono rimasti agonizzanti durante il trasporto. Le verifiche si concentrano sui carichi di suini destinati alla filiera DOP, trasportati anche nelle ore più calde della giornata.

In queste settimane in cui l’ Italia è alle prese con ondate di calore e temperature estreme, Essere Animali è tornata a monitorare i camion carichi di animali vivi che vengono trasportati anche durante le ore più calde della giornata, in particolare i suini pesanti destinati alla filiera DOP. Quest’anno, per la prima volta in Italia, l’associazione ha utilizzato una termocamera che mostra con estrema chiarezza lo stress termico a cui sono sottoposti i maiali in attesa di entrare nei macelli. La strumentazione utilizzata ha registrato temperature interne ai camion fino a 45 gradi. In totale gli attivisti hanno monitorato circa dieci camion per ogni macello, per un totale stimato di circa 15 mila maiali (1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo: animali morti e agonizzanti nei camion con oltre 45 gradi senz’acqua, la denuncia di Essere Animali

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Essere Animali: «Temperature estreme animali morti e agonizzanti nei camion»

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Non mi esprimo sull’avvocato difensore. Questo rifiuto umano incendia boschi e fa morire di caldo i cani. Tout se tient. Chi fa male agli animali è pericoloso per il mondo. E se dico cosa auguro a lui e alla sua famiglia poi ho bisogno di un defensore anche io. x.com

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