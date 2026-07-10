Nel carcere della Dozza, le temperature superano i 40 gradi e i detenuti sono senza acqua. Ieri si sono verificati nuovi scontri, con un agente preso a pugni e colpito con una sedia da un detenuto nordafricano, che ha poi richiesto assistenza medica. La situazione rimane tesa, con continui episodi di aggressione e rivolte all’interno delle celle.

Clima bollente alla Dozza, con tensioni continue, aggressioni e rivoltei. L’ultimo episodio proprio ieri, con un sovrintendente finito all’ospedale dopo essere stato preso a pugni e a colpi di sedia da un detenuto nordafricano. Nella struttura l’aria si fa sempre più irrespirabile e tesa - denunciano sindacati e Osservatorio sul carcere - tra la mancanza di acqua corrente dei giorni scorsi (che ora verrebbe razionata), l’impossibilità, sempre dei giorni scorsi, di farsi una doccia, poche prese per i ventilatori e povertà tra detenuti: "C’è chi non può nemmeno comprarsi una bottiglia di acqua minerale", denuncia la Cisl-Fns. Una situazione che a fine giugno ha portato a una rivolta dei detenuti, che una sera si sono rifiutati di rientrare nelle celle, appiccando incendi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo, tensioni alla Dozza: "Detenuti senz’acqua con 40 gradi: intervenite"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caldo con picchi di 40 gradi: caccia alla piscine

Senz'acqua in cella: lo Stato che asseta i suoi detenutiUna recente segnalazione ha portato l’attenzione su una condizione critica in alcune carceri, dove i detenuti risultano privi di acqua nelle celle.

Argomenti più discussi: Caldo, tensioni alla Dozza: Detenuti senz’acqua con 40 gradi: intervenite; Alla Dozza manca l'acqua, tensione alle stelle; Inferno e rivolte alla Dozza: il carcere senz’acqua è una polveriera.

Caldo, tensioni alla Dozza: Detenuti senz’acqua con 40 gradi: interveniteOsservatorio carcere, martedì visita alle sezioni più delicate: Situazione insostenibile . Cisl-Fns: Programmare i lavori. Aggredito un altro agente della penitenziaria . ilrestodelcarlino.it