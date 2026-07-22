Caldo | 10 titoli e 22 proiezioni gratuite a Roma nel primo pomeriggio

A Roma, da giovedì 23 luglio a martedì 4 agosto, si svolgeranno 10 titoli e 22 proiezioni gratuite nel primo pomeriggio. L’iniziativa è stata avviata dal Comune per far fronte alle alte temperature registrate in questi giorni. Le attività si terranno nel periodo estivo e sono aperte al pubblico senza costi. La programmazione prevede spettacoli cinematografici che si svolgeranno in diversi luoghi della città durante le ore centrali del giorno.

Dieci titoli e ben 22 proiezioni gratuite nel primo pomeriggio a Roma. Questa iniziativa, che avrà inizio domani, giovedì 23 luglio, e proseguirà fino a martedì 4 agosto, è parte del piano del Comune di Roma per affrontare l’emergenza caldo che stiamo vivendo in questi giorni. I film in cartellone includono: C’è ancora un domani di Paola Cortellesi, Flaminia di Micheal Giraud, Volare di Margherita Buy, Un passo alla volta di Fabi Silvestri Gazze’ di Francesco Cordio, Hey Joe di Claudio Giovannesi, Dieci minuti di Maria Sole Tognazzi, Romeo e Giulietta di Giovanni Veronesi, Cento Domeniche di Antonio Albanese, Quell’estate con Irene di Carlo Sironi, e Non sono quello che sono di Edoardo Leo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cinema in Piazza Roma 2026: proiezioni gratuite, grandi ospiti e un’estate di storie sotto le stelleTorna nel 2026 l’evento Cinema in Piazza, con proiezioni gratuite e grandi ospiti.

Leggi anche: Apriti cinema, 43 proiezioni gratuite. Piazza Pitti arena sotto le stelle

Argomenti più discussi: La città di Bari e l’area metropolitana da bollino rosso per il gran caldo anche domani (20 luglio 2026); Ondata di calore di livello 1 (giallo) oggi e domani, giovedì 23 luglio; Terza ondata di caldo, attesi fino a 45 gradi in Sardegna: giovedì il picco in Italia con 15 città in bollino rosso. Oggi arriva la nube sahariana: cosa comporta (di giorno e di notte); Perché l'Austria è il mercato dell'intelligenza artificiale più caldo d'Europa quest'anno?.

Il caldo di quest’estate non è un’emergenza. È normale! Anzi, in molte zone d’Italia è stato simile o addirittura inferiore a quello degli anni ’50 e ’60, quando le canicole facevano titoli sui giornali senza che nessuno gridasse alla fine del mondo. Eppure, ogni es x.com

Caldo: 10 titoli e 22 proiezioni gratuite a Roma nel primo pomeriggioIn totale, saranno 22 gli spettacoli gratuiti distribuiti nelle sale di tutta la città. Le proiezioni si terranno alle 13:00 e alle 15:00 nei cinema San Timoteo, Lux, Odeon, Palazzo dello Spettacolo, ... romadailynews.it