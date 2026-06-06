Non c’è estate senza cinema all’aperto. Ce lo dicono le canzoni, ce lo dice una certa nostalgia. Una bella nostalgia, perché anche quest’anno torna in Piazza de’ Pitti, una delle più importanti arene cinematografiche di tutta la città. È proprio ’ Apriti Cinema ’ con 43 serate, dal 15 giugno e fino al 26 luglio con il cinema d’autore, di oggi e di ieri, e la celebrazione di tre centenari. La rassegna è organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri e con la programmazione del cinema La Compagnia di Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi. Per celebrare i cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe la rassegna si apre con ’A qualcuno piace caldo’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apriti cinema, 43 proiezioni gratuite. Piazza Pitti arena sotto le stelle

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