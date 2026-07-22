Il trasferimento di Summerville alla Roma si è complicato. Il giocatore, attualmente in trattativa con un club dell'Arabia Saudita, aspetta ancora l’ok definitivo da parte sua. La Roma, dopo aver rinnovato i contratti di Mancini e Cristante, ha ancora in corso alcune operazioni di mercato. Nel frattempo, Zeki Çelik ha lasciato il club per trasferirsi alla Juventus, con il suo rinnovo di contratto già concluso.

La Roma dopo i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante e l’addio di Zeki Çelik, passato alla Juventus dopo il rinnovo del contratto, continua a muoversi sul mercato. L’obiettivo principale resta Crysencio Summerville, ma l’inserimento dell’ Al Hilal avrebbe complicato i piani dei giallorossi. Offerta monstre per Summerville. Secondo Nicolò Schira, lo scorso 20 luglio la Roma era fiduciosa di chiudere l’operazione con il West Ham sulla base di un’offerta da 50 milioni di euro. Con il giocatore invece, era stato raggiunto un accordo fino al 2031 da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Una volta trovata l’intesa però, si sarebbe inserito l’Al Hilal, che avrebbe superato sia l’offerta presentata al West Ham sia l’ingaggio proposto all’esterno olandese. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Calciomercato Roma, si complica Summerville. Vicino all’Arabia Saudita, manca solo l’ok del giocatore

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