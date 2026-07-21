Un calciatore olandese del West Ham, 24 anni, è stato trasferito in Arabia Saudita nel pomeriggio. La Roma aveva programmato un volo per portarlo nella capitale, ma l’accordo è saltato e il giocatore è partito verso il paese mediorientale. Questa operazione segue il trasferimento di un altro attaccante, Greenwood, che ha lasciato l’Inghilterra per un club turco. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi del cambio di destinazione.

Prima Greenwood, ora Summerville. E sono due. Prima Greenwwod finito al Fenerbahce. E adesso Summerville l’olandese 24enne del West Ham che nel pomeriggio è finito in Arabia Saudita. L’Al Hilal, allenato da Simone Inzaghi, l’ha acquistato per la cifra monstre di 80 milioni con 16 milioni netti di ingaggio. Cifre ovviamente fuori portata per la Roma come per il calcio italiano tutto. E così le beffe salgono a due. E Gasperini resta ancora senza esterni d’attacco. Ma la macchina del mercato giallorosso si è rimessa in moto. Ora i giallorossi sognano Mbaye. Garnacho invece sta andando all’Aston Villa. Oggi a Trigoria erano convinti che fosse il giorno del suo arrivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilnapolista.it - Summerville, la Roma aveva mandato un volo per portarlo oggi nella capitale. E invece è finito in Arabia Saudita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arabia Saudita: oltre 2000 esecuzioni dal 2015 ad oggiDal 2015 ad oggi, in Arabia Saudita sono state eseguite oltre 2000 persone, con un numero consistente di condanne per traffico di droga.

Mondiale, Capo Verde nella storia: con l’Arabia Saudita terzo pareggio e qualificazione!Capo Verde ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale del mondiale grazie a un pareggio 0-0 contro l’Arabia Saudita.

Temi più discussi: Roma, che guaio: salta Summerville che va all'Al Hilal di Inzaghi per 80 milioni di euro; Summerville dice sì alla Roma, derby con la Juve per Kessie; Roma, com'è andato l'incontro con gli agenti di Summerville! E su Kone-United…; Roma, nuovo incontro per Summerville: la situazione.

CLAMOROSO! L'AL-HILAL BEFFA LA ROMA E SI PRENDE #SUMMERVILLE 80 milioni di euro: l'offerta improvvisa del club saudita che ha tagliato fuori la Roma, che era pronta a chiudere dopo giorni di contatti col West Ham. E al giocatore un ingaggio m x.com

Summerville va in Arabia, offerta pazzesca dell'Al Hilal di Inzaghi! La Roma sorpassata: cosa è successoIl club saudita ha strappato l'attaccante ai giallorossi con un'offerta monstre: tutti i dettagli e le alternative ... tuttosport.com

Al Hilal beffa la Roma: Summerville in Arabia con offerta recordCrysencio Summerville non vestirà la maglia della Roma. L’attaccante olandese, protagonista con la sua Nazionale all’ultimo Mondiale, ha scelto di accettare la proposta dell’Al Hilal, preferendo il tr ... it.blastingnews.com