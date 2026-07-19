Corriere dello Sport – Summerville alla Roma il giocatore pronto a ridursi lo stipendio Ma manca ancora l’accordo col West Ham

Notizia in breve

Summerville sta valutando di ridursi lo stipendio per trasferirsi alla Roma, ma l’accordo con il West Ham non è ancora stato raggiunto. La trattativa tra le due parti è in corso, mentre il club giallorosso si è fatto avanti per il giocatore. La negoziazione si è intensificata dopo il trasferimento di Greenwood al Fenerbahçe, ma non ci sono ancora intese definitive.