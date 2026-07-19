Corriere dello Sport – Summerville alla Roma il giocatore pronto a ridursi lo stipendio Ma manca ancora l’accordo col West Ham

Da justcalcio.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Summerville sta valutando di ridursi lo stipendio per trasferirsi alla Roma, ma l’accordo con il West Ham non è ancora stato raggiunto. La trattativa tra le due parti è in corso, mentre il club giallorosso si è fatto avanti per il giocatore. La negoziazione si è intensificata dopo il trasferimento di Greenwood al Fenerbahçe, ma non ci sono ancora intese definitive.

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2026-07-18 19:51:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: La Roma si è avvicinata a Summerville, ma non ancora al West Ham. Su questo doppio binario prosegue una trattativa che ha preso corpo soprattutto dopo il passaggio di Greenwood al Fenerbahçe. La società giallorossa ha deciso infatti di investire il tesoretto inizialmente destinato a Mason sull’ala olandese, compagno di nazionale di Malen, un esterno offensivo brevilineo, agile e molto abile nello stretto, a segno due volte in maglia oranje durante l’ultimo Mondiale. Il club inglese che detiene il suo cartellino non intende scendere oltre i 45 milioni di sterline, circa 53 milioni di euro: monetizzare, per il West Ham, sarà fondamentale alla luce della retrocessione in Championship; nonostante ciò, grossi sconti a Londra non intendono farli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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