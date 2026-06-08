Calciomercato Roma interesse per Baris Yilmaz | il Galatasaray spara alto

Il Galatasaray ha richiesto una cifra elevata per il trasferimento di Baris Yilmaz, obiettivo di mercato della Roma. La squadra giallorossa sta pianificando la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione al reparto offensivo. La trattativa tra le parti potrebbe entrare nel vivo, ma finora non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui tempi o sull’ammontare richiesto. La Roma continua a monitorare la situazione del calciatore turco.

La programmazione della Roma in vista della prossima stagione è ormai iniziata da diverse settimane e, in attesa dell’inizio ufficiale della sessione di calciomercato, il principale focus sarebbe rivolto al reparto offensivo. In cima alla lista dei desideri c’è Greenwood, ma vista la trattativa di certo non semplice, Gasperini e la dirigenza giallorossa starebbero valutando anche altre piste, una delle quali porterebbe a Baris Yilmaz, esterno d’attacco del Galatasaray classe 2000 reduce da una stagione da 8 gol e 12 assist in campionato. La Roma ha messo gli occhi sul classe 2000, anche se il club turco non sembra intenzionato a lasciarlo partire a cuor leggero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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