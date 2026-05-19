Calciomercato Roma si segue Leo Scienza | il Southampton spara alto

Durante la sessione di mercato estivo, la squadra giallorossa ha iniziato a monitorare diversi profili, tra cui un esterno offensivo. Tra i nomi segnalati, si parla di un giocatore del Southampton, che avrebbe attirato l’attenzione della dirigenza. La società sta valutando le opzioni e potrebbe formulare offerte nelle prossime settimane, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali o trattative avviate. La situazione resta in evoluzione e dipende anche dalle strategie di mercato della squadra.

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La Roma comincia a guardarsi intorno in vista della finestra estiva di calciomercato e tra i possibili obiettivi ci sarebbe anche un esterno d’attacco per la prossima stagione. Dalla Germania spunta un nome nuovo per la dirigenza capitolina, quello di Léo Scienza, trequartista brasiliano oggi in forza al Southampton. Su di lui vari club europei e non solo, ma le pretese economiche degli inglesi, piuttosto elevate, potrebbero complicare la fattibilità dell’operazione per i giallorossi. Léo Scienza rivelazione della Championship. Trequartista in grado di giocare anche come ala, sia destra che sinistra, vista la capacità di calciare senza problemi con entrambi i piedi, possiede sia la cittadinanza brasiliana che quella lussemburghese, il che lo renderebbe tesserabile senza sprecare uno slot extracomunitario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, si segue Leo Scienza: il Southampton spara alto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Juventus, si allontana l’idea Tonali: il Newcastle spara altoTonali si allontana dalla Juventus: il Newcastle chiede troppo Molto complicata la trattativa per Sandro Tonali, con il Newcastle che chiede oltre... Leggi anche: Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Calciomercato Roma - Piace Tognozzi come DS. Anche la Juventus lo segue #ASRoma #Calciomercato #CalciomercatoRoma #Juventus #footballnews vocegiallorossa.it/primo-piano/ca… x.com Roma, da Dybala a Pellegrini: il punto sui rinnovi di contrattoLa Roma ha diversi giocatori in scadenza, alcuni dei quali ritenuti fondamentali da Gasperini per lo spogliatoio: l'allenatore giallorosso spinge per i loro rinnovi in vista della prossima stagione. T ... sport.sky.it Calciomercato Roma news | Zeki Celik, il rinnovo si complica? Ecco chi c’è dietro! (oggi 25 marzo 2026)Di certo il rendimento di Zeki Celik è nettamente migliorato in questa quarta stagione con la maglia della Roma, perché certamente l’esterno turco classe 1997 è stato uno dei calciatori che ... ilsussidiario.net