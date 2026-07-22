Calciomercato Napoli occhi su Bellanova | il terzino può diventare un obiettivo per la fascia

Il Napoli sta valutando l'acquisto di un nuovo terzino per rafforzare la rosa. Tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di un esterno che si è distinto per continuità di rendimento e qualità atletiche. La scelta mira a potenziare la fascia difensiva della squadra, senza specificare ancora ufficialmente il nome del giocatore. La trattativa potrebbe coinvolgere un calciatore di esperienza e affidabilità, con l’obiettivo di migliorare le alternative a disposizione del tecnico.

Il Napoli è alla ricerca di un terzino in grado di rinforzare in modo significativo la rosa già molto competitiva. Secondo La Gazzetta Dello Sport tra i nomi che potrebbero interessare al Napoli ci sarebbe il nome di Raoul Bellanova, esterno che si è messo in evidenza per continuità di rendimento e qualità atletiche. Al momento si tratta di un semplice interessamento, senza trattative ufficiali, ma le sue caratteristiche rispondono al tipo di giocatore che il Napoli vorrebbe per la fascia destra. Le possibile strategie di mercato degli azzurri. L’eventuale arrivo di Bellanova al Napoli dipenderà anche dalle mosse in uscita e delle richieste economiche dell’Atalanta proprietario del cartellino. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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