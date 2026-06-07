Calciomercato Napoli occhi aperti in Germania | il nuovo obiettivo di Manna

Il Napoli sta monitorando il mercato estero per rinforzare la corsia sinistra. Secondo quanto riportato da OneFootball, il club sarebbe interessato a Maximilian Mittelstädt, terzino del VfB Stuttgart in Germania. La società sta valutando questa opzione come possibile acquisto durante la sessione estiva di calciomercato. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il nome del giocatore viene seguito da vicino.

Il Napoli guarda con attenzione al mercato estivo e sta valutando rinforzi per la corsia sinistra. Secondo quanto riportato da OneFootball, il club partenopeo sarebbe interessato a Maximilian Mittelstädt, terzino del VfB Stuttgart. L’idea è sfruttare l’occasione senza spendere cifre eccessive, ma il giocatore rimane un elemento importante per i tedeschi. In caso di trattativa, il Napoli dovrebbe muoversi con decisione per assicurarsi il giocatore e rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il profilo di Maximilian Mittelstädt. Maximilian Mittelstädt, classe 1998, è un terzino sinistro del VfB Stuttgart sotto contratto fino al 2028. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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