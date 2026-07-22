Calciomercato Napoli novità per il futuro di Jesper Lindstrom | Allegri può davvero cambiare le carte in tavola Cosa sta succedendo

Notizia in breve

Max Allegri potrebbe influenzare il trasferimento di Jesper Lindstrom, il cui futuro rimane incerto. La trattativa tra il calciomercato del Napoli e il giocatore è ancora in corso, con sviluppi possibili grazie all'interessamento dell'allenatore. La situazione è aperta e non ci sono ancora conferme ufficiali su un accordo definitivo. Lindstrom, attualmente in forza a una squadra di Serie A, è al centro di discussioni tra le parti coinvolte.