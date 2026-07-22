Calciomercato Napoli novità per il futuro di Jesper Lindstrom | Allegri può davvero cambiare le carte in tavola Cosa sta succedendo
Max Allegri potrebbe influenzare il trasferimento di Jesper Lindstrom, il cui futuro rimane incerto. La trattativa tra il calciomercato del Napoli e il giocatore è ancora in corso, con sviluppi possibili grazie all'interessamento dell'allenatore. La situazione è aperta e non ci sono ancora conferme ufficiali su un accordo definitivo. Lindstrom, attualmente in forza a una squadra di Serie A, è al centro di discussioni tra le parti coinvolte.
Calciomercato Napoli, Max Allegri potrebbe cambiare davvero il futuro di Jesper Lindstrom: qual è la situazione. Il futuro di Jesper Lindstrom continua a rappresentare uno dei temi più caldi e dibattuti all’interno del calciomercato del Napoli. Nelle ultime ore, secondo Sky Sport, lo Schalke 04 avrebbe manifestato un concreto interesse per l’attaccante danese, valutando con attenzione l’avvio formale di una trattativa per portarlo in Germania. Nonostante i contatti avviati con il club tedesco, la dirigenza partenopea appare oggi decisamente meno orientata a una cessione immediata rispetto alle ipotesi emerse nelle scorse settimane, preferendo prendersi tutto il tempo necessario prima di assumere una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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