Romelu Lukaku non resterà a Napoli anche la prossima stagione. Nonostante abbia dichiarato più volte il desiderio di continuare in azzurro, la presenza di Hojlund rende difficile la convivenza. La società sta valutando le opzioni, ma al momento non ci sono segnali di un rinnovo o di un prolungamento del prestito. La decisione finale dipenderà anche da eventuali offerte e dall’interesse di altri club.

Difficile che Romelu Lukaku resti a Napoli anche la prossima stagione. Nonostante il centravanti belga abbia insistito nei giorni scorsi nel ribadire che vuole restare in maglia azzurra, la convivenza con Hojlund risulterebbe difficile. Come riportato da Tuttomercatoweb, sarà difficile per Big Rom trovare spazio la prossima stagione; questo anche perché stamani è stato annunciato il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United, e nella stagione appena trascorsa il danese ha praticamente preso il posto da titolare del belga, infortunato. Il destino di Lukaku può cambiare grazie ad Allegri. C’è, però, una possibilità che il destino di Lukaku possa cambiare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lukaku difficilmente resterà a Napoli, ma Allegri può cambiare le carte in tavola

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