Calciomercato Roma sprint per Garnacho | proposta di prestito con diritto di riscatto

La Roma ha presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto per Garnacho, mentre il ritiro estivo è iniziato ieri a Trigoria. Il tecnico sta lavorando con la squadra, e l’attenzione si concentra sui primi movimenti di mercato. La trattativa per il giovane attaccante argentino si sviluppa in queste ore, con l’obiettivo di definire i dettagli dell’operazione. La società sta monitorando anche altre opportunità in vista della prossima stagione.

È iniziato ufficialmente ieri il ritiro estivo della Roma: mentre Gasperini lavora con la squadra a Trigoria, cresce l’attesa per i primi colpi di mercato. In tal senso, i giallorossi provano ad accelerare per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club capitolino avrebbe presentato una proposta al Chelsea per provare a portare l’argentino nella Capitale. Un’operazione importante che conferma la volontà della società di rinforzare pesantemente il reparto offensivo. Roma, la proposta per Garnacho. La dirigenza giallorossa continua a lavorare incessantemente sul mercato per regalare nuovi innesti all’allenatore in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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