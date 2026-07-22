Il Monza ha concluso l’acquisto di Gustavo Varela dal Benfica. Si tratta di un attaccante di 24 anni, originario dell’Uruguay, con esperienza nelle giovanili del club portoghese. Varela ha giocato principalmente con le squadre giovanili e ha esordito in prima squadra nel 2022. È alto circa 1,80 metri, predilige il ruolo di seconda punta e si distingue per rapidità e tecnica. La firma con i brianzoli è arrivata nelle ultime ore di mercato.

Calciomercato Monza, Gustavo Varela arriva dal Benfica: la storia e l’identikit tecnico del nuovo attaccante dei brianzoli. Il Monza piazza un colpo di assoluta prospettiva per il proprio reparto avanzato. È infatti fatta per l’arrivo di Gustavo Varela dal Benfica. La società brianzola ha definito ogni dettaglio dell’operazione per assicurarsi le prestazioni del giovane talento lusitano, che si trasferirà in Italia a titolo definitivo. In queste ore i due club stanno completando lo scambio dei documenti necessario per sbloccare la burocrazia. Salvo intoppi dell’ultimo minuto, il calciatore sarà pronto ad arrivare a Milano entro domani per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Calciomercato Monza, è fatta per Gustavo Varela dal Benfica: chi è il nuovo attaccante. La sua storia e l’identikit tecnico

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