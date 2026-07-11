La Juventus ha concluso l’accordo per portare in squadra il giovane attaccante classe 2006, Ismael Konate. Si tratta di un nuovo acquisto per la formazione riserve, noto per alcune sue caratteristiche tecniche. Il giocatore arriva dopo aver firmato un contratto con il club, con un passato che include esperienze in squadre giovanili e alcune presenze in competizioni ufficiali. La società ha ufficializzato l’accordo, che ora passa alle fasi di preparazione e inserimento nel settore giovanile.

di Marco Baridon Ismael Konate alla Juventus, accordo trovato per un altro colpo della Next Gen. La sua storia e le caratteristiche tecniche, ecco chi è. La Juventus mette a segno un altro importante innesto in ottica futura, puntellando con decisione il reparto offensivo della propria Seconda Squadra. Il club bianconero ha infatti chiuso la trattativa per l’acquisto di Ismael Konate, che si aggregherà alla Next Gen. Si tratta del secondo acquisto in attacco dopo l’innesto di Okolo, a testimonianza della chiara volontà del direttore Claudio Chiellini di mettere a disposizione di mister Brambilla e dello staff tecnico un attacco di livello e più variegato possibile in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Ismael Konate alla Juventus, è fatta! Altro colpo in attacco per la Next Gen: chi è il classe 2006, la sua storia e l’identikit tecnico

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