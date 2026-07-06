Chi è Wisdom Amey nuovo difensore del Frosinone proveniente dal Bologna La sua storia e il suo identikit tecnico
Il Frosinone ha ufficializzato l'acquisto di Wisdom Amey dal Bologna. Il difensore, di origini francesi, ha 22 anni ed è stato impiegato principalmente come terzino destro. Ha esordito nel massimo campionato italiano nella scorsa stagione, totalizzando alcune presenze. Amey ha un’altezza di circa 1,85 metri e si distingue per rapidità e capacità di copertura. La sua firma con il club gialloblù segue un periodo di trattative durate diverse settimane.
Chi è Wisdom Amey, la storia e l’identikit tecnico del nuovo difensore del Frosinone in arrivo dal Bologna. Quello che c’è da sapere. Il Frosinone muove passi concreti per puntellare il proprio reparto arretrato, assicurandosi uno dei profili giovani più interessanti del panorama calcistico nazionale. La dirigenza ciociara ha infatti definito un’operazione lampo per la retroguardia, raggiungendo un’intesa di massima per il trasferimento del promettente difensore centrale di proprietà del Bologna, Wisdom Amey. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno A rivelare i dettagli della trattativa in stato ormai caldissimo è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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