Chi è Wisdom Amey nuovo difensore del Frosinone proveniente dal Bologna La sua storia e il suo identikit tecnico

Notizia in breve

Il Frosinone ha ufficializzato l'acquisto di Wisdom Amey dal Bologna. Il difensore, di origini francesi, ha 22 anni ed è stato impiegato principalmente come terzino destro. Ha esordito nel massimo campionato italiano nella scorsa stagione, totalizzando alcune presenze. Amey ha un’altezza di circa 1,85 metri e si distingue per rapidità e capacità di copertura. La sua firma con il club gialloblù segue un periodo di trattative durate diverse settimane.