calciomercato la roma pensa a nusa e schjendrup suggestione gimenez per la lazio

La Roma sta considerando Nusa e Schjendrup come possibili acquisti nel calciomercato. Nel frattempo, la Lazio sta valutando l'ipotesi Gimenez come possibile rinforzo. Crysencio Summerville, invece, non arriverà in Italia: il giocatore del West Ham si trasferirà all’Al Hilal per oltre 70 milioni di euro. La sessione di mercato prosegue con diverse trattative in corso tra le squadre di Serie A.

Roma, 22 luglio 2026 - Sfumato Crysencio Summerville, che passerà dal West Ham all’Al Hilal di Simone Inzaghi per oltre 70 milioni di euro e circa 15 di ingaggio a stagione, la Roma si trova a dover rifare tutto da capo e a sfogliare la margherita per trovare la giusta pedina per rinforzare l’esterno dell’attacco: difficilmente questa pedina corrisponderà al nome di Leandro Garnacho, che sembra destinato al passaggio all’Aston Villa, come riportato dall’insider di mercato Fabrizio Romano. Tortuose e decisamente ma comunque percorribili anche le piste che portano ai norvegesi Antonio Nusa del Red Bull Lipsia e Andrea Schjendrup del Benfica.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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