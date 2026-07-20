calciomercato suggestione kean per il como la roma non molla summerville

Il Como valuta l'acquisto di Kean, mentre la Roma mantiene l'interesse per Summerville. Il club lombardo punta a rafforzare la rosa con operazioni in entrata, dopo aver concluso alcuni acquisti recenti. La Roma invece non ha ancora abbandonato la pista per il giocatore olandese, continuando a seguire le trattative. Nessuna delle due società ha annunciato ufficialmente accordi o trattative concluse. La finestra di mercato rimane aperta e in evoluzione.

Roma, 20 luglio 2026 - Il Como ha tutte le intenzioni di voler continuare a recitare un ruolo da protagonista sul mercato e, dopo gli acquisti di Kaiki, Cuenca e Milla - che vanno aggiunti alla permanenza in riva al lago di Nico Paz per 60 milioni - punta a un bersaglio grosso per l’attacco: stando a quanto riferito da Sky, infatti, il club lariano sarebbe interessato a Moise Kean della Fiorentina. L’attaccante azzurro è reduce da una stagione in cui ha messo a segno soltanto 9 reti dopo le 25 della stagione 20252026, ma è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 30 giugno 2029. Da pochi, giorni, però, è scaduta la clausola rescissoria da 62 milioni presente nell’accordo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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