Calciomercato Roma non è ancora tramontata la pista Nusa

Il calciomercato della Roma non chiude ancora la porta a un possibile arrivo di Antonio Nusa. Secondo quanto scritto da un quotidiano sportivo, il dirigente incaricato delle operazioni di mercato sta ancora seguendo questa opzione. La trattativa con il calciatore norvegese, attualmente in forza a un club di prima divisione, non è stata ufficialmente conclusa. La società continua a monitorare la situazione.

Tony D’Amico continua la sua caccia di rinforzi per il reparto offensivo della Roma e secondo quanto riportato da Il Romanista, rimane ancora viva la pista che porterebbe ad Antonio Nusa. L’esterno del Lipsia infatti è da mesi in cima alla lista di Gian Piero Gasperini, che lo vorrebbe per rimpiazzare i partenti El Shaarawy e Zaragoza. Nusa-Roma: perchè si può fare?. La concorrenza è tanta e vista anche l’ ottima performance del norvegese nell’ultimo Mondiale (anche a segno nei sedicesimi contro la Costa D’Avorio ), la valutazione si è inevitabilmente alzata. Il Lipsia chiede infatti circa 50 milioni per lasciar partire il suo gioiellino. Cifre sicuramente molto elevate, ma attraverso formule particolari si potrebbe anche trovare la soluzione giusta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Mercato RomaAnnuncio in Arrivo! Gasperini Spinge per un Bomber!

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