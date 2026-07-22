La Juventus ha presentato una nuova offerta a Vlahovic, avvicinando le parti dopo le richieste iniziali. Sul fronte delle alternative, si valuta anche l’ipotesi Alajbegovi, mentre si riapre la pista Mateta e si discute della richiesta per André. Intanto, Kessie riflette sull’offerta ricevuta, mentre la trattativa per Zirkzee prosegue su due fronti. Nessun aggiornamento invece per Kolo Muani, con il Paris Saint-Germain che mantiene ferma la richiesta di 50 milioni.

Kessie riflette sull'offerta, Zirkzee? Pista a due facce e. Calciomercato Juventus i rumor Calciomercato Juventus-Kolo Muani, tutto fermo No news, bad news per Kolo Muani: il muro da 50 milioni del Psg è alto e solido. Non si intravedono per ora cedimenti, cosa che sta portando sempre più l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Juventus-Vlahovic le nuove cifre (proposta e richiesta) riavvicinano le parti - Idea Alajbegovi?, si riapre la pista Mateta e la richiesta per André... Indiscrezioni bianconere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato: la Juve sonda due nuovi attaccanti - Sì di Lucumi al trasferimento - Tutte le novità

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juventus rivoluzione in attacco, Kolo Muani (ultimatum), offensiva Zirkzee e le nuove riflessioni di Vlahovic - Bremer, che offerta, la richiesta di Goretzka e... Indiscrezioni bianconereLa Juventus ha posto un ultimatum per l'acquisto di Kolo Muani, valutato 50 milioni di euro, offrendo 35 milioni più bonus fino a 45 milioni.

Calciomercato Juventus, mossa di Kolo Muani col Psg (e la richiesta del Parma per Pellegrino) - Vlahovic? Non è finita, doccia fredda per Kessie e tesoretto grazie a Muharemovic... Trattative bianconereUn giocatore ha firmato con il Paris Saint-Germain dopo aver lasciato la Juventus, mentre il Parma ha avanzato una richiesta per un altro calciatore.

Temi più discussi: Calciomercato Juve, Spalletti apre a Vlahovic: 'Porte aperte, basta citofonare'; Lui sa quello che penso: cosa c'è dietro alle parole di Spalletti su Vlahovic; La Juve piomba su André del Corinthians e sfida tutti per Alajbegovic. Offerta per Vlahovic; La Juve va oltre Vlahovic: dalle suggestioni Balogun e Brandt alle possibili mosse sul mercato per attacco e centrocampo.

Calciomercato Juventus-Vlahovic e Kolo Muani, intrigo finale - Ricci dal Milan, Pellegrini (stile Celik) e... Le indiscrezioni bianconere x.com

Juve, c'è la proposta a Vlahovic per il nuovo contratto: distanza ancora ampia tra le partiLa Juventus sarebbe interessata a ricucire il rapporto con Dusan Vlahovic: c'è l'offerta di contratto, ma resta la distanza con il serbo. tuttojuve.com

Vlahovic-Juve, ennesimo terremoto: spuntano le cifre per la firmaL'attaccante serbo è attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con i bianconeri: ecco cosa sta succedendo ... calciomercato.it