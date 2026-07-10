Un giocatore ha firmato con il Paris Saint-Germain dopo aver lasciato la Juventus, mentre il Parma ha avanzato una richiesta per un altro calciatore. La Juventus ha ottenuto una somma di denaro tramite la cessione di Muharemovic, e ci sono voci su un possibile interesse per un difensore da parte di un club inglese. Non ci sono aggiornamenti ufficiali su Vlahovic o altre trattative in corso.

Calciomercato Juventus-Muharemovic, Sunderland 'forza 40' - Tesoretto bianconero per Lucumì? I rumor Tarik Muharemovic sente suonare le sirene della Premier League: il difensore bosniaco classe 2003 del Sassuolo è corteggiato in modo molto deciso dal Sunderland con il club inglese che sarebbe pronto a investire 40 milioni di euro sul cartellino e non avrebbe problemi a soddisfare le richieste di ingaggio del giocatore (da 3 milioni di euro a salire). Cifre su cui la Juventus non vuole spingersi. L'altra faccia della medaglia è che se l'ex Next Geen bianconero e il club emiliano trovassero una quadra con il club inglese, alla Signora entrebbero 20 milioni (il 50% garantito dalla rivendita). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Juventus, mossa di Kolo Muani col Psg (e la richiesta del Parma per Pellegrino) - Vlahovic? Non è finita, doccia fredda per Kessie e tesoretto grazie a Muharemovic... Trattative bianconere

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CALCIOMERCATO JUVE: DA KOLO MUANI A MUHAREMOVIC. E MIRETTI…

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