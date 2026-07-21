Calciomercato Juventus rivoluzione in attacco Kolo Muani ultimatum offensiva Zirkzee e le nuove riflessioni di Vlahovic - Bremer che offerta la richiesta di Goretzka e Indiscrezioni bianconere

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha posto un ultimatum per l'acquisto di Kolo Muani, valutato 50 milioni di euro, offrendo 35 milioni più bonus fino a 45 milioni. Da Parigi non ci sono segnali di sconto e la trattativa resta in sospeso. Sul fronte offensivo, la società valuta anche l'ingaggio di Zirkzee come alternativa. Intanto, le riflessioni di Vlahovic e le richieste di Goretzka sono tra gli altri elementi che coinvolgono il mercato bianconero.

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Calciomercato Juventus, Zirkzee-Kolo Muani sliding door bianconera Da Parigi non arrivano segnali di sconto per Randal Kolo Muani (50 milioni di valutazione) e trapela un ultimatum bianconero (35 milioni più bonus sino a 45). La Juventus a questo punto attende di capire cosa voglia fare il Psg su un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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