La Juventus ha posto un ultimatum per l'acquisto di Kolo Muani, valutato 50 milioni di euro, offrendo 35 milioni più bonus fino a 45 milioni. Da Parigi non ci sono segnali di sconto e la trattativa resta in sospeso. Sul fronte offensivo, la società valuta anche l'ingaggio di Zirkzee come alternativa. Intanto, le riflessioni di Vlahovic e le richieste di Goretzka sono tra gli altri elementi che coinvolgono il mercato bianconero.

Calciomercato Juventus, Zirkzee-Kolo Muani sliding door bianconera Da Parigi non arrivano segnali di sconto per Randal Kolo Muani (50 milioni di valutazione) e trapela un ultimatum bianconero (35 milioni più bonus sino a 45). La Juventus a questo punto attende di capire cosa voglia fare il Psg su un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Juventus rivoluzione in attacco, Kolo Muani (ultimatum), offensiva Zirkzee e le nuove riflessioni di Vlahovic - Bremer, che offerta, la richiesta di Goretzka e... Indiscrezioni bianconere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO JUVE: DA KOLO MUANI A MUHAREMOVIC. E MIRETTI…

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juventus-Vlahovic e Kolo Muani, intrigo finale - Ricci dal Milan, Pellegrini (stile Celik) e... Le indiscrezioni bianconereLa Juventus ha ripreso i contatti con Vlahovic, mentre il Paris Saint-Germain ha bloccato il trasferimento di Kolo Muani.

Calciomercato Juventus: Vlahovic-Kolo Muani? Attenti al terzo incomodo: spunta una vecchia conoscenza per l'attacco - Alison, la Signora spera. Le trattative bianconereLa Juventus lavora su più fronti di calciomercato, con Vlahovic e Kolo Muani come obiettivi principali.

Temi più discussi: Una Juve mai così sguarnita, Openda è l’unico attaccante! Bivio mercato: si aspetta la rivoluzione; Mercato: Dybala rinnova, Juve sul bomber e Fiorentina protagonista; ?? Khalaili a rischio, l'Inter si guarda in giro! Juve tra Pellegrino, Ederson e Suzuki; Pellegrino più Kolo Muani: perchè la Juventus sta provando il doppio colpo offensivo.

Rivoluzione mediana per il Milan: Ricci può partire, Juventus e Atalanta in agguato per il centrocampista! #Milan #Calciomercato #Ricci x.com

Calciomercato Juventus rivoluzione in attacco: spunta il doppio colpo Castro-Kolo MuaniLa Juventus ha deciso di rifare l’attacco. Non di ritoccarlo. Di rifarlo. La parola d’ordine alla Continassa è una sola: aggiungere peso, profondità e gol a ... stadiosport.it

Juve, all'attacco: per Ekhator è fatta, visite nella notte. E c'è il rilancio per Kolo MuaniDefinito l’accordo col Genoa, la punta già a Torino, affare da 18 milioni: ai rossoblù Puczka. Per il francese alzata la cifra per il prestito iniziale nell'offerta al Psg. David potrebbe restare ... gazzetta.it