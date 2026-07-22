Calciomercato Juventus occhi su Alajbegovic | sul classe 2007 anche Atalanta e Fiorentina

Da stilejuventus.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus sta monitorando il giovane attaccante bosniaco classe 2007 del Bayer Leverkusen. Sul giocatore ci sono anche l’Atalanta e la Fiorentina, che hanno mostrato interesse per il calciatore. La società bianconera valuta possibili sviluppi di mercato riguardo al talento, mentre le altre squadre seguono da vicino la sua crescita e le sue prestazioni. Nessuna delle parti ha ancora annunciato ufficialmente un accordo o un’offerta formale.

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La Juventus segue con interesse Kerim Alajbegovic, attaccante bosniaco classe 2007 del Bayer Leverkusen. Sul giovane talento, però, c’è anche la concorrenza di Atalanta e Fiorentina. Il club tedesco valuta il cartellino del giocatore 30 milioni di euro più bonus. La richiesta del Bayer Leverkusen e la concorrenza. I bianconeri non sono gli unici sulle tracce del giocatore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’Atalanta aveva avviato i contatti per provare a chiudere l’operazione, ma nelle ultime ore la trattativa si è complicata a causa della richiesta del Leverkusen, che valuta il cartellino 30 milioni di euro più bonus. Alajbegovic è legato al Bayer Leverkusen fino al 2031 e percepisce poco meno di 2 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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