Calciomercato Milan anche l' Atalanta su Alajbegovic | c' è l' offerta

L'Atalanta ha presentato un'offerta per il giovane talento europeo Kerim Alajbegovic, che è già nel mirino del Milan. La trattativa tra i due club si concentra sulla possibile cessione del giocatore, considerato uno dei più promettenti nel suo ruolo. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici dell'offerta né le eventuali condizioni di trasferimento. La trattativa resta aperta e in fase di sviluppo.

Si accende un asse di mercato tra caldissimo tra Milano e Bergamo, con il mirino di entrambi i club, ovvero Milan e Atalanta, puntato su uno dei giovani talenti più grandi del panorama calcistico europeo: Kerim Alajbegovi?. Milan su Alajbegovic? Le ultime. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, in queste ore l'Atalanta è pronta ad inviare la sua prima offerta ufficiale al Bayer Leverkusen. La squadra nerazzurra ha deciso di rompere gli indugi, tentando un Blitz per battere sul tempo la concorrenza internazionale. In Germania si aspettano altre proposte, ma l'Atalanta ha deciso di provarci ugualmente. Sullo sfondo, però, resta attentissimo il Milan di Amorim, che da tempo ha inserito il gioiellino bosniaco tra le primissime priorità per la trequarti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MERCATO MILAN, NUOVO NOME A CENTROCAMPO CESSIONI, ECCO LA PRIMA OFFERTA

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