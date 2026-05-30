Grealud Juventus c’è la firma sul rinnovo | per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Grealud ha firmato il rinnovo con la Juventus, con un contratto biennale e opzione. Il giovane classe 2007 passerà alla squadra Next Gen, allenata da Brambilla. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore, e il giocatore inizierà a vestire la nuova maglia già dalla prossima stagione. La promozione in Next Gen rappresenta un passo importante nella sua carriera.

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di Marco Baridon Grelaud prolunga con la Juventus: per lui un biennale con opzione. Salirà nella seconda squadra allenata da Brambilla. La Juventus inizia a programmare il proprio futuro partendo dalle fondamenta del proprio settore giovanile. La dirigenza ha infatti blindato uno dei talenti più cristallini e promettenti della propria cantera: Josue Grelaud  ha firmato il rinnovo di contratto con il club bianconero. L’accordo prevede un prolungamento biennale con un’opzione per un ulteriore biennio, a testimonianza della grandissima fiducia che la società ripone nelle sue doti. Con questa firma arriva anche il salto di categoria: l’esterno classe 2007 lascerà la Primavera per salire stabilmente nella rosa della  Juventus Next Gen (allenata anche l’anno prossimo da mister Brambilla). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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