Grealud ha firmato il rinnovo con la Juventus, con un contratto biennale e opzione. Il giovane classe 2007 passerà alla squadra Next Gen, allenata da Brambilla. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore, e il giocatore inizierà a vestire la nuova maglia già dalla prossima stagione. La promozione in Next Gen rappresenta un passo importante nella sua carriera.

di Marco Baridon Grelaud prolunga con la Juventus: per lui un biennale con opzione. Salirà nella seconda squadra allenata da Brambilla. La Juventus inizia a programmare il proprio futuro partendo dalle fondamenta del proprio settore giovanile. La dirigenza ha infatti blindato uno dei talenti più cristallini e promettenti della propria cantera: Josue Grelaud ha firmato il rinnovo di contratto con il club bianconero. L’accordo prevede un prolungamento biennale con un’opzione per un ulteriore biennio, a testimonianza della grandissima fiducia che la società ripone nelle sue doti. Con questa firma arriva anche il salto di categoria: l’esterno classe 2007 lascerà la Primavera per salire stabilmente nella rosa della Juventus Next Gen (allenata anche l’anno prossimo da mister Brambilla). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Grealud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli

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