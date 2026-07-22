La Juventus valuta un ritorno di Mateta come possibile sostituto in attacco. In caso di partenza di Bremer, i bianconeri stanno considerando anche Todibo o Tomori come opzioni in difesa. Le trattative sono in corso con incontri tra le parti, mentre si attende di conoscere gli sviluppi ufficiali. La sessione di mercato juventina continua a muoversi con nuove indiscrezioni e possibilità di affari.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, dal Chief Football Officer Frederic Massara, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: rispunta Mateta per l’attacco, Todibo o Tomori in caso di addio di Bremer

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