Calciomercato Juve LIVE | gli agenti di Pellegrino attesi in Italia rispunta Zirkzee per l’attacco

Gli agenti di Pellegrino sono attesi in Italia per discutere il trasferimento. Nel frattempo, torna in discussione il nome di Zirkzee come possibile rinforzo per l’attacco. La Juventus segue le trattative in corso, con incontri e contatti tra le parti interessate. La sessione di mercato prosegue senza sosta, con aggiornamenti continui sulle trattative in atto.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, dal Chief Football Officer Frederic Massara, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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