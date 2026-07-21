La Juventus sta valutando due possibili acquisti in difesa per sostituire Bremer. Si tratta di Tomori e Todibo, entrambi nella lista dei candidati. Il francese potrebbe arrivare in prestito, mentre l’inglese ha già collaborato con il direttore sportivo. La società sta definendo la strategia di trasferimento, anche considerando eventuali accordi con i club di provenienza. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Tomori o Todibo nella lista della Juventus in caso di addio di Bremer. Il francese potrebbe arrivare in prestito, l’inglese ha già lavorato con Massara. Mentre alla Continassa si attendono segnali chiari da Bremer sulla possibile apertura o chiusura al Galatasaray, la Juve non resta a guardare e pianifica con attenzione le proprie mosse. La necessità di non farsi cogliere impreparata spinge la dirigenza bianconera a fare valutazioni, con l’obiettivo di individuare profili di importanti per rinforzare il reparto arretrato e sostituire il brasiliano. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, tra le diverse opzioni ci sono anche quelle che portano a Fikayo Tomori e Jean-Clair Todibo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve pensa a Tomori o Todibo per sostituire Bremer: c’è un favorito. Svelata la possibile formula del trasferimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dialoghi fra l’entourage di Openda e un club: la Juve è in attesa dell’offerta ufficiale. La possibile formula del trasferimentoIl club francese sta considerando un prestito di Openda, mentre la Juventus attende ancora un'offerta ufficiale.

Juve, Bremer e la clausola: ci pensa lo United. Elkann pensa al ritorno di TognozziIn vista delle ultime giornate di campionato, la Juventus si trova in una posizione difficile per qualificarsi alla prossima Champions League.

Temi più discussi: ??La Juve pensa a Zirkzee, il Como piomba su Kean, Bastoni in Arabia?; Calciomercato Juventus: si tenta il doppio sgarbo alla Roma, dopo Celik anche Pellegrini?; Perché la Juventus pensa a Balogun per l'attacco: la carriera, le caratteristiche e cosa piace a Spalletti; Dibu Martinez-Juventus, l'Aston Villa frena: Il suo futuro è assicurato, resta con noi.

Virata su #Richarlison La #Juve pensa anche al brasiliano ? x.com

Bremer tentato dal Galatasaray, il Bologna apre alla cessione di Lucumi: cosa cambia nella difesa della Juventus che pensa anche a Tomori e TodiboIl Galatasaray offre un super ingaggio a Bremer, in caso di cessione la Juventus ha due alternative oltre a Lucumi che il Bologna ha messo ufficialmente sul mercato: Può andare via. msn.com

Perché la Juventus pensa a Balogun per l'attacco: la carriera, le caratteristiche e cosa piace a SpallettiL'americano è tra i profili seguiti dalla Juventus come numero 9. Balogun piace ai bianconeri per caratteristiche tecniche ma anche per le sue qualità fisiche. Il prezzo fissato dal Monaco però è molt ... goal.com