Calciomercato Inzaghi sgambetta la Roma | Summerville pronto per l' Al Hilal Modric resta al Milan

Il trasferimento di Crysencio Summerville alla Roma sembra ormai sfumato, con l’accordo che non si concretizza. Nel calcio mercato, invece, il centrocampista Modric resta al Milan, nonostante le voci di un possibile addio. Inzaghi, allenatore del club rossonero, avrebbe evitato la cessione del giocatore. La trattativa tra Summerville e la Roma si era avvicinata alla conclusione, ma ora sembra essere stata interrotta. Nessun dettaglio ufficiale su eventuali alternative o sviluppi futuri.

Roma, 22 luglio 2026 – A pochi passi dal traguardo sembra sfumare de il passaggio di Crysencio Summerville alla Roma. Proprio quando i giallorossi erano infatti vicinissimi - dopo diversi rialzi dell’offerta - all’accordo con il West Ham, è prepotentemente entrato in scena l’Al Hilal di Simone Inzaghi, che - secondo “The Athletic” - ha messo sul piatto 80 milioni per l’esterno d’attacco olandese e ha sbaragliato la concorrenza romanista. Per la Roma si tratta quindi di una seconda beffa dopo quella subita con il caso Celik, il quale sembrava a un passo dal rinnovo e in poche ore è finito alla Juventus con un accordo triennale. Ora è di nuovo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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