Calciomercato | la Roma alza l' offerta per Summerville Rabiot giura fedeltà al Milan

Da sport.quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma sta aumentando l'offerta per il giovane attaccante olandese, Crysencio Summerville, nel tentativo di convincere il Leeds United a cederlo. Nel frattempo, il club ha ufficializzato i rinnovi di contratto di due giocatori, uno fino al 2029 e l’altro fino al 2028. In parallelo, il centrocampista di proprietà del club ha confermato la volontà di restare in squadra, rinnovando l’impegno con il Milan.

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