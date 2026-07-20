La Roma sta aumentando l'offerta per il giovane attaccante olandese, Crysencio Summerville, nel tentativo di convincere il Leeds United a cederlo. Nel frattempo, il club ha ufficializzato i rinnovi di contratto di due giocatori, uno fino al 2029 e l’altro fino al 2028. In parallelo, il centrocampista di proprietà del club ha confermato la volontà di restare in squadra, rinnovando l’impegno con il Milan.

Roma, 19 luglio 2026 - Sono ore decisive sul fronte del mercato in casa Roma: il club giallorosso, dopo l’annuncio dei rinnovi di Gianluca Mancini (scadenza 2029) e Bryan Cristante (2028), punta infatti dritto verso Crysencio Summerville per rinforzare la fase offensiva. Arrivare all’olandese di origini surinamesi è però tutto’altro che semplice: il West Ham ha infatti fatto muro di fronte alla prima offerta del club capitolino, che ha messo sul piatto circa 46 milioni di euro. Gli Hammers vorrebbero incassare tutti i 46 milioni di sterline (circa 53 milioni di euro) della clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore. Stando a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Calciomercato: la Roma alza l'offerta per Summerville. Rabiot giura fedeltà al Milan

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Calciomercato RomaI Friekdin Alzano l'Offerta! Il Real Fa sul Serio!

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