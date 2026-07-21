Roma che guaio | l' Al Hilal di Inzaghi si tuffa su Summerville l' affare può saltare Si allontana anche Garnacho

Notizia in breve

L'Al Hilal ha deciso di bloccare l'affare Summerville, che si stava avvicinando alla Roma nelle ultime ore. Il club saudita ha concluso l'acquisto del giocatore, facendo saltare la trattativa con i giallorossi. Nel frattempo, anche Garnacho si allontana dall'ipotesi di trasferimento in Italia. La Roma si vede quindi costretta a rinunciare a entrambi i profili, con il mercato che si complica ulteriormente per i capitolini.