Roma che guaio | l' Al Hilal di Inzaghi si tuffa su Summerville l' affare può saltare Si allontana anche Garnacho
L'Al Hilal ha deciso di bloccare l'affare Summerville, che si stava avvicinando alla Roma nelle ultime ore. Il club saudita ha concluso l'acquisto del giocatore, facendo saltare la trattativa con i giallorossi. Nel frattempo, anche Garnacho si allontana dall'ipotesi di trasferimento in Italia. La Roma si vede quindi costretta a rinunciare a entrambi i profili, con il mercato che si complica ulteriormente per i capitolini.
La Roma è costretta a incassare una pesante botta sul mercato. Crysencio Summerville, a un passo dai giallorossi nelle ultime ore, si trasferirà in Arabia Saudita. L'olandese, ammaliato dagli oltre 16 milioni di euro messi sul piatto dall'Al-Hilal, raggiungere la corte di Simone Inzaghi. Una beffa a tutti gli effetti per Gasperini che adesso dovrà cercare altrove i due esterni chiesti al club. Difficilmente il rinforzo sarà Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea e in trattativa con l'Aston Villa. Restano in ballo invece i nomi di Diego Moreira dello Strasburgo e Antonio Nusa, attaccante del Lipsia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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