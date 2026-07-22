Un vecchio obiettivo del calciomercato dell'Inter torna in discussione: l’esterno svizzero Ndoye. Un giornalista ha segnalato che il club continua a seguire il profilo di Ndoye, considerato ancora da monitorare per rinforzare la corsia destra. La pista rimane aperta e non ci sono ancora sviluppi ufficiali o trattative in corso. La società valuta le opzioni disponibili, con attenzione rivolta anche ad altri profili.

di Alberto Petrosilli Il giornalista vede nell’esterno svizzero Ndoye un profilo ancora da monitorare per rinforzare la corsia destra. Nel corso di un intervento pubblicato sul proprio canale YouTube, Alfio Musmarra ha condiviso una riflessione sul mercato dell’ Inter, indicando un nome che, a suo avviso, potrebbe tornare d’attualità per la corsia destra. Pur riconoscendo che nelle ultime settimane siano emersi diversi profili, il giornalista ritiene che ci sia un candidato rimasto lontano dai riflettori ma ancora molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra: Dan Ndoye. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo Musmarra, l’esterno svizzero possiede qualità che si sposerebbero perfettamente con il gioco offensivo dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter, rispunta un vecchio obiettivo: Musmarra rilancia la pista Ndoye

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CALCIOMERCATO INTER: ANALISI SCOUTING SUL NUOVO OBIETTIVO SULLA DESTRA, DJED SPENCE + NUOVO NOME

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