Spalletti e la Juve fantasma | tanti esuberi e attesa per i colpi Per la difesa rispunta un vecchio obiettivo

La squadra ha attualmente trenta giocatori sotto contratto, con molti esuberi da sistemare. La società attende ancora l’arrivo di nuovi acquisti, mentre l’unico rinforzo certo sembra essere il ritorno di un vecchio obiettivo per la difesa. La situazione di mercato rimane in stallo, senza conferme ufficiali sui trasferimenti in corso. Luciano Spalletti ha ripreso il suo ruolo, ma la rosa attuale è ancora molto ampia e in fase di ristrutturazione.

Luciano Spalletti riprende il timone della sua squadra, ma per il momento è una Juventus fantasma. Trenta giocatori sotto contratto, esuberi da piazzare e attesa infinita per colpi che sembrano non realizzarsi mai, Ekhator a parte., Domani, lunedì 13 luglio, il raduno bianconero alla Continassa, però il futuro è tutto da definire. Questione di tempo, quello che si sono presi il nuovo dg Giovanni Carnevali e il nuovo direttore dell'area tecnica Frederic Massara dopo l'arrivo di corsa, a sessione di mercato iniziata., Il club deve muoversi con attenzione tra i paletti Uefa per il settlement agreement e non vuole sprecare risorse per gli obiettivi di mercato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Spalletti dopo Udinese-Juventus: Abbiamo disputato una gara da squadra forte

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Juventus, mercato bloccato: prima le cessioni, poi i rinforzi per SpallettiLa Juventus deve alleggerire la rosa e rispettare i vincoli UEFA prima di intervenire sul mercato. Kolo Muani e Dibu Martinez restano gli obiettivi. Il mercato della Juventus passa prima dalle uscite. tuttomercatoweb.com