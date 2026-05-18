Calciomercato Roma non tramonta la pista Zirkzee Ndoye proposto ai giallorossi

Mentre si avvicinano gli ultimi 90 minuti della stagione, le squadre di calcio continuano a muoversi sul mercato in vista della prossima annata. La Roma mantiene viva la possibilità di ingaggiare un attaccante, con la pista che porta a un giovane attaccante proveniente dal campionato tedesco. Contestualmente, i giallorossi hanno ricevuto una proposta da parte di un centrocampista africano, che potrebbe rafforzare il reparto mediano. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro di trattative ancora in evoluzione, mentre le società attendono le decisioni finali.

In attesa degli ultimi 90 minuti della stagione, che potrebbero regalare la qualificazione in Champions League alla Roma, il mercato continua a muoversi sotto traccia, tra piste già conosciute e profili emergenti che potrebbero diventare occasioni concrete nella prossima sessione estiva di trattative. A Trigoria si lavora su più fronti, con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa funzionale per il suo sistema di gioco e che possa lottare per obiettivi importanti. Come riportato da Gianluigi Longari sul suo profilo X, uno dei nomi che torna di moda è quello di Joshua Zirkzee, oggi al Manchester United. L’ex attaccante del Bologna era già stato vicino alla Roma in passato e continua ad essere apprezzato per qualità tecniche e visione di gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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