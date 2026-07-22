Calcio Napoli la prima è un cantiere | l’Arezzo vince 3-1
Il Napoli ha perso 3-1 contro l’Arezzo in una partita di calcio. I marcatori sono stati Cerri all’11’, Gilli e Mawuli nel finale, rispettivamente all’89’. Politano ha segnato il gol della squadra ospite al 60’. La formazione partenopea ha schierato Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Gutierrez in difesa, e Anguissa, Prisco e Lindstrom a centrocampo. La partita si è svolta con il Napoli che ha mostrato molti cambi rispetto alla formazione titolare.
Marcatori: 11' Cerri (A), 60' Politano (N), Gilli (A), 89' Mawuli (A). NAPOLI primo tempo (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos. A disposizione: Pugliese, Contini, Milinkovic-Savic, Garofalo, Marianucci, Baridò, Lucca, Politano, Folorunsho, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Spinazzola, Lobotka. All. Allegri. Esordio amaro nel punteggio ma ricco di spunti tattici per il nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. Nel primo test stagionale contro l’Arezzo, la formazione partenopea cede per 3-1, mostrando due volti opposti: incoraggiante nella costruzione del gioco e nel pressing, ancora da registrare negli equilibri difensivi. 🔗 Leggi su 2anews.it
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