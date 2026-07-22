Calcio Napoli la prima è un cantiere | l’Arezzo vince 3-1

Notizia in breve

Il Napoli ha perso 3-1 contro l’Arezzo in una partita di calcio. I marcatori sono stati Cerri all’11’, Gilli e Mawuli nel finale, rispettivamente all’89’. Politano ha segnato il gol della squadra ospite al 60’. La formazione partenopea ha schierato Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Gutierrez in difesa, e Anguissa, Prisco e Lindstrom a centrocampo. La partita si è svolta con il Napoli che ha mostrato molti cambi rispetto alla formazione titolare.