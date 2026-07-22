Calcio italiano sotto shock le lacrime di Vincenzo Montella | Trovata morta così

Notizia in breve

Vincenzo Montella ha annunciato di aver trovato morta una persona cara. La scoperta è avvenuta recentemente, provocando un forte impatto emotivo. La notizia ha suscitato scalpore nel mondo del calcio e tra i tifosi, considerando il ruolo pubblico dell’allenatore. Montella si è mostrato molto colpito, e le sue parole sono state accompagnate da lacrime pubbliche. La vicenda riguarda un decesso improvviso e senza precedenti.