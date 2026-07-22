Calcio italiano sotto shock le lacrime di Vincenzo Montella | Trovata morta così
Vincenzo Montella ha annunciato di aver trovato morta una persona cara. La scoperta è avvenuta recentemente, provocando un forte impatto emotivo. La notizia ha suscitato scalpore nel mondo del calcio e tra i tifosi, considerando il ruolo pubblico dell’allenatore. Montella si è mostrato molto colpito, e le sue parole sono state accompagnate da lacrime pubbliche. La vicenda riguarda un decesso improvviso e senza precedenti.
Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore Vincenzo Montella, travolgendo il commissario tecnico della Nazionale turca in un momento particolarmente delicato anche dal punto di vista professionale. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando profonda commozione nel mondo del calcio, dove in tanti hanno voluto manifestare vicinanza all’ex attaccante e allenatore italiano. Fin dai primi momenti sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di addetti ai lavori, società sportive e tifosi. Anche la Federazione turca di calcio ha espresso pubblicamente la propria partecipazione al dolore del commissario tecnico, dedicandogli un messaggio ufficiale dopo aver appreso la drammatica notizia che ha colpito la sua famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Nel post partita il calciatore Leonardo Spinazzola quasi in lacrime davanti alle telecamere
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