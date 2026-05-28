Una donna di circa quarant’anni è stata trovata gravemente ferita all’interno della sua abitazione nel quartiere Montorfano di Milano. La scoperta è avvenuta questa mattina, ma non sono ancora chiare le cause delle ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno tentato di stabilizzarla, ma le sue condizioni appaiono gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Dramma a Milano, dove una donna di circa quarant’anni è stata trovata gravemente ferita all’interno della propria abitazione nel quartiere Montorfano. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori, tanto che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso. L’allarme dato dai familiari. A fare la drammatica scoperta sarebbero stati alcuni familiari della donna, rientrati a casa e trovatisi davanti una scena sconvolgente. La quarantenne era riversa a terra con ferite molto gravi. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, anche con l’elisoccorso, che ha prestato le prime cure alla donna prima del trasferimento urgente in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, quartiere sotto shock: trovata in casa così! Atroce

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