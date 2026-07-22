Juan Ignazio Moretti è il nuovo centrocampista dell’ Universal Solaro. L’ex Base 96 e Saronno si trasferisce a Solaro per dare solidità ed esperienza al reparto. Gli altri cinque innesti sono tutti millenials a partire da Andrea Cammarano (foto), corazziere della nuova difesa giallorossa dall’alto del suo metro e 90. Nato nel 2003 è reduce da una stagione a metà tra Seregno in Eccellenza e Lissone in Promozione. Il suo nome è legato a doppio filo con il Castello Città di Cantù, società in cui ha militato dal 2021 al 2025 con anche un campionato di Promozione vinto. Cresce nel settore giovanile della Vis Nova (e prima del Maslianico). Anche Francesco Piombino è un difensore del 2005 reduce da due campionati di Eccellenza al Mariano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Eccellenza. Solaro sceglie la solidità di Moretti e del corazziere Cammarano

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