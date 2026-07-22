Calcio Eccellenza Solaro sceglie la solidità di Moretti e del corazziere Cammarano
L’Universal Solaro ha annunciato l’arrivo di Juan Ignazio Moretti come nuovo centrocampista. L’atleta, proveniente da squadre come Base 96 e Saronno, rafforzerà il reparto con la sua esperienza. La società ha scelto di puntare sulla solidità del giocatore per migliorare le prestazioni della squadra. Con questa operazione, il club mira a consolidare la linea mediana in vista delle prossime partite di campionato.
Juan Ignazio Moretti è il nuovo centrocampista dell’ Universal Solaro. L’ex Base 96 e Saronno si trasferisce a Solaro per dare solidità ed esperienza al reparto. Gli altri cinque innesti sono tutti millenials a partire da Andrea Cammarano (foto), corazziere della nuova difesa giallorossa dall’alto del suo metro e 90. Nato nel 2003 è reduce da una stagione a metà tra Seregno in Eccellenza e Lissone in Promozione. Il suo nome è legato a doppio filo con il Castello Città di Cantù, società in cui ha militato dal 2021 al 2025 con anche un campionato di Promozione vinto. Cresce nel settore giovanile della Vis Nova (e prima del Maslianico). Anche Francesco Piombino è un difensore del 2005 reduce da due campionati di Eccellenza al Mariano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Moretti S.p.A.: 50 anni di eccellenza
Calcio Promozione. Universal Solaro avanti con lo 0-3 a tavolinoNel calcio di Promozione, la partita tra SC United e Universal Solaro è stata interrotta dall’arbitro prima della metà della ripresa con il punteggio...