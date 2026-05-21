Nel calcio di Promozione, la partita tra SC United e Universal Solaro è stata interrotta dall’arbitro prima della metà della ripresa con il punteggio di 4-2. Il Giudice Sportivo ha stabilito che la squadra ospite, Universal Solaro, vince per 0-3 a tavolino, senza apportare variazioni alle altre decisioni riguardanti la gara. Nessun altro provvedimento o sanzione è stato comunicato rispetto alla partita interrotta.

Nessuna sorpresa dal Giudice Sportivo per quanto riguarda la sfida di sabato interrotta dall’arbitro poco prima della metà della ripresa tra SC United e Universal Solaro coi giallorossi avanti 4-2. Che diventa uno 0-3 a tavolino per la formazione di Broccanello che vince così il playoff e accede alla fase a triangolari che determinerà la graduatoria finale dalla quale attingere per i ripescaggi in Eccellenza. Le avversarie saranno il Cividate Pontoglio e l’Olginatese (che aveva eliminato il Lesmo). Si comincia sabato alle 15.30 subito a Solaro contro i bresciani. Poi Cividate-Olginatese sette giorni dopo e il 6 giugno Olginatese-Universal Solaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Promozione. Universal Solaro avanti con lo 0-3 a tavolino

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