Moretti SpA | 50 anni di eccellenza

Il 20 maggio 2026, si celebra il cinquantesimo anniversario di Moretti S.p.A., azienda italiana attiva nel settore. Fondata cinque decenni fa, l’impresa ha consolidato la propria presenza nel mercato, sviluppando prodotti e servizi dedicati alle persone. Nel corso degli anni, l’azienda ha attraversato diverse fasi di crescita e innovazione, mantenendo costante l’obiettivo di rispondere alle esigenze della clientela. La ricorrenza segna un traguardo importante nel percorso di questa realtà industriale italiana.

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