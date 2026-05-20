Moretti SpA | 50 anni di eccellenza
Il 20 maggio 2026, si celebra il cinquantesimo anniversario di Moretti S.p.A., azienda italiana attiva nel settore. Fondata cinque decenni fa, l’impresa ha consolidato la propria presenza nel mercato, sviluppando prodotti e servizi dedicati alle persone. Nel corso degli anni, l’azienda ha attraversato diverse fasi di crescita e innovazione, mantenendo costante l’obiettivo di rispondere alle esigenze della clientela. La ricorrenza segna un traguardo importante nel percorso di questa realtà industriale italiana.
Arezzo, 20 maggio 2026- L'evoluzione di una storia italiana al servizio della persona. Nel 2026 Moretti S.p.A. celebra il suo cinquantesimo anniversario, un traguardo che racconta il percorso di un’impresa capace di trasformare le proprie radici familiari in una realtà strutturata e riconosciuta a livello internazionale. Fondata nel 1976 nel Valdarno aretino, Moretti è oggi un punto di riferimento per distributori, rivenditori specializzati e professionisti del settore, con una presenza consolidata in Italia e all’estero. L’azienda opera nei settori della mobilità, del l’assistenza alla persona e della diagnostica professionale, mantenendo al centro la qualità del servizio, l’affidabilità dei prodotti e l’attenzione alla vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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