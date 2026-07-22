Il Festival dello Sport di Trento 2026 si terrà dall’1 al 4 ottobre. Durante la presentazione, il presidente di Rcs MediaGroup ha sottolineato che l’evento rappresenta un momento di gioia e che la città di Trento offrirà un’accoglienza spettacolare. Ha anche evidenziato l’importanza di affrontare temi legati al sistema sportivo italiano in un evento di questa portata.

Alla presentazione del Festival dello Sport di Trento 2026, il presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo ha parlato della nuova edizione, in programma dall’1 al 4 ottobre, e dell’importanza di discutere di temi che riguardano il sistema sportivo italiano in un evento di tale portata. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Cairo: “Il Festival è un momento di gioia, Trento ci accoglierà in modo spettacolare”

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