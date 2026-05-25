Un gruppo di panificatori sta introducendo innovazioni nel settore del pane, combinando tecniche artigianali, uso di ingredienti locali e approcci industriali. Il pane tradizionale, spesso criticato da alcune diete e prodotto con ingredienti non sempre salutari, viene rivisitato attraverso pratiche che puntano a valorizzare l’artigianato e il territorio. La produzione di pane, che può rappresentare un momento di relax e benessere, si sta evolvendo per offrire prodotti più naturali e rispettosi delle caratteristiche tradizionali.

A mato dai più, demonizzato da alcune diete, antistress durante la pandemia, ma non sempre realizzato con ingredienti salutari e naturali. Il pane è da sempre un elemento fondamentale della dieta mediterranea, ma trovarne di veramente buono, fatto con farine e lieviti naturali, non è sempre semplice. Oggi però, nel panorama della panificazione contemporanea italiana sta prendendo forma un modello che, superando i confini del forno artigiano, ha creato una rete di eccellenza e bontà. Si chiama Breaders ed è una realtà unica nel suo genere: un’impresa collettiva che riunisce cinque tra le esperienze più interessanti della nuova panificazione italiana — Forno Brisa, Davide Longoni Pane, Mamm, Mercato del Pane e Pandefrà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il pane, quello buono, ci fa bene e ci dà gioia. Ecco un gruppo di panificatori che sta innovando il settore integrando artigianato, territorio e visione industriale

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o anche del buon pane di grano duro uscito da poco dal forno, olio buono e un filo di origano, di quello buono. e non c'è teorema che tenga x.com

Ho dimenticato che stavo facendo il pane a lievitazione naturale, quindi focaccia sia! reddit

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